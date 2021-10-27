جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء

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شهد اليوم، الأربعاء الموافق 27/ 10/ 2021 إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلقتى بيراميدز مع مصر المقاصة، وأصطدم الإسماعيلى بالأهلى، فى مواجهتين من العيار الثقيل.بيراميدز يهزم المقاصة بهدفى الكرتى فى ضربة البداية بالدوري
حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.
تقدم الفريق السماوي بالهدف الأول عن طريق وليد الكراتي، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، ليوقع على أول أهداف الفريق السماوي في الدورى هذا الموسم، وتعادل اللاعب الإيفواري سيرجي إيريك للمقاصة في الدقيقة 48، قبل أن يعود الكرتي ويسجل هدف التقدم والفوز لفريقه في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.
حقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.
سجل رباعية الأهلي، على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسي تاو "هدفين".
وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري ويفتتح حسابه في الموسم الجديد في ليلة تألق بيرسي تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر ، كما تألق أحمد عبد القادر .
وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم كالتالى..
جدول ترتيب الدورى المصرى
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