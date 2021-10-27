/658466/عماد-متعب-لم-نفهم-تشكيل-الأهلي-في-البداية-وموسيماني-أثبت-غير-ذلك

كشف عماد متعب لاعب الأهلي السابق والمنتخب الأسبق، عن خوفة من تشكيل النادي الأهلي الذي بدأ به لقاء الإسماعيلي بالجولة الأولى بالدوري، في غياب العديد من الأسماء أصحاب الخبرات في بطولة الدوري في التشكيل الأساسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال متعب في الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري: "بيتسو موسيماني بدأ بتشكيله غريبه على كل جمهور النادي الأهلي، امام الإسماعيلي".

وأضاف: "في البداية لم نكن نفهم تشكيل موسيماني في ظل تواجد العديد من الأسماء الجديده في تشكيل المارد الأحمر".

واختتم: "بعد بداية المباراة بربع ساعة وظهور تحركات لاعبي النادي الأهلي في ملعب المباراة اطمنا وفهمنا موسيماني".

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أليو ديانج

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

الهدف التالت - بيرسي تاو 🤩🔥

" جول بـ شماله وجول بـ يمينه " pic.twitter.com/CLYcGenbbk — اڷــ؏ــشــﯣائــﮯ™️ (@m7mdlo5lo5) October 27, 2021

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

أرقص؟ غصب عني أرقص. 🕺



بيرسي تاو أهلاوي🔴pic.twitter.com/VEVTiv1K3i — Abdalla Hikal (@Abdallahikal) October 27, 2021

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.

https://twitter.com/GoldsLeague/status/1453427998183591941?s=20