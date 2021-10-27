/658467/قمصان-الأهلي-لعب-بطريقة-مختلفة-أمام-الإسماعيلي-ومفيش-فريق-ضعيف-في-الدوري

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز، وتمكن من حسم المباراة لصالحه برباعية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال قمصان إن تحقيق الفوز على منافس قوي بحجم الإسماعيلي بأداء جيد ونتيجة كبيرة، يعتبر أمرًا رائعًا في بداية منافسات بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة، والفريق استعد بقوة للمباراة، مشددًا على أن الأهلي لديه تصميم كبير على التتويج باللقب، موجهًا الشكر للاعبين.

وأضاف أن الأهلي أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، والجهاز الفني يسعى للاستمرار على تقديم نفس المستوى خلال المباريات القادمة.

تصريحات سامي قمصان

وأوضح قمصان أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا أمام الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، والجهاز الفني يضع تصوره الخاص وفقًا للعوامل المتاحة ولنقاط القوة والضعف في المنافس، مؤكدًا أن الأهلي يسعى للفوز في كل المباريات، خاصة أن كل الفرق أصبحت صعبة ولديها طموح في المنافسة خلال مشوار الدوري.

وأشار قمصان إلى أن الإسماعيلي فريق جيد، وبطولة الدوري أصبحت صعبة للغاية، ولا يوجد منافس ضعيف إطلاقًا، موضحًا أن الأهلي كان يمر بظروف صعبة في الموسم الماضي، بسبب ضغط المباريات، وجميع الفرق ستتعرض لهذا في الموسم الحالي.

طريقة لعب الأهلي أمام الإسماعيلي

وأكد المدرب العام للأهلي أن الفريق لعب بتشكيل مختلف اليوم، وخطة جديدة، وتم الدفع بالعديد من الأسماء الجديدة، كما تم إشراك حسام حسن وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد عبد القادر، وظهروا بمستوى جيد للغاية أيضًا، في الوقت الذي يوجد فيه لاعبون مميزون أيضًا على مقاعد البدلاء مثل محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف، كما أن هناك لاعبين مصابين سيعودون إلى الفريق بعد تعافيهم مثل محمد الشناوي ومحمود متولي ووليد سليمان.

وطالب قمصان جماهير الأهلي بمساندة الفريق في المرحلة المقبلة، والوقوف خلف اللاعبين والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أنهم حققوا نجاحات كبيرة، خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إسعادهم والتتويج بكل البطولات.