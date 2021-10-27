/658471/بدون-محمد-صلاح-ليفربول-يحقق-الفوز-على-بريستون-بكأس-رابطة-المحترفين

حقق ليفربول الفوز على بريستون نورث ايد، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغاب الدولي المصري اليوم محمد ثلاح عن قائمة ليفربول، في لقاء اليوم، والإعتماد على لاعبي الفريق الذين يشاركون بشكل ضعيف مع الفريق في بطولة الدوري ودوري الأبطال.

وسجل الهدف الأول في لقاء اليوم لليفربول تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، وجاء ديفوك اوريجي بالهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

موقف ليفربول في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

تشكيل الجولة التاسعة

وأعلنت "BBC" عن التشكيلة الأفضل لهذه الجولة، وكان لفريق ليفربول نصيف الأسد بتواجد 5 لاعبين، وذلك بعد المباراة الكبيرة التي تم تقديمها أمام مانشستر يونايتد أمس على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

أما فريق تشيلسي فتم إقحام 3 لاعبين في تشكيلة الأفضل هذه الجولة، وذلك بعد الأداء الرائع أمام نوريتش سيتي والفوز بسباعية نظيفة في افتتاح الجولة.

وكانت المفاجأة بتواجد جوشوا كينج لاعب واتفورد، وذلك بعدما تمكن أن يقدم مستوى رائع أمام إيفرتون وتسجيل هدفين خلال المباراة.