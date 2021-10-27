محمد مهران عن مشهد وفاة والده بحكاية «فوتوشوب»:«كان صعب نفسيًا ومرضتش أشوفه»

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كشف الفنان الشاب محمد مهران عن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها في حكايته الجديدة «فوتوشوب» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر».

دوت الخليج يرصد أصعب مشاهد الفنان محمد مهران في حكاية «فوتشوب».

مشهد وفاة والد محمد مهران بفوتشوب يؤذيه نفسيًا

قال مهران خلال استضافته ببرنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي المذاع على فضائية «CbC»، أن مشهد وفاة والده بالحكاية كان من أتعب المشاهد وأصعب نفسيًا، كما أنه رفض مشاهدته.

أوجه التشابه بين محمد مهران وخالد في فوتشوب

ووضح محمد مهران خلال اللقاء أوجه التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصية "خالد" بطل الحكاية، وهي أن كلاهما فقدا والدتهما وعاش مع والدهما.

فيما كشفت ملك قورة كواليس أولى بطولاتها، وكيف استعدت لها، وموقفها من الأحداث، فضلا عن أعمالها المقبلة. كما يضم اللقاء تحديات وألعاب بين بطلي المسلسل.

حكاية فوتشوب

هذا وقد تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب».

بدأ أولى حلقات حكاية مسلسل «زي القمر» بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها.

يذكر أن الفنان محمد مهران يواصل الآن تصوير حدوتة «خيال حلمي» ضمن حكايات مسلسل القرار، يشارك فيه بجانب إدوارد ونانسي صلاح وغفران وعفاف رشاد، وهي من إخراج تامر حمزة.