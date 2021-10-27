/658474/محمد-حمص-نتيجة-اليوم-أمام-الأهلي-يتحملها-الكل-ولسنا-في-البداية

أكد محمد حمص مدرب فريق الإسماعيلي، أن نتيجة الدراويش اليوم، يتحملها الكل في النادي سواء من الجهاز الفني أو لاعبي الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك من خلال لقاء مراسل أون تايم سبورت، من داخل استاد برج العرب، بعد نهاية مباراة الأهلي والإسماعيلي برباعية نظيفة للمارد الأحمر، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

تصريحات مساعد مدرب الإسماعيلي

وقال: "نتيجة غير مرضية في بداية الموسم، ونحمد الله على كل شئ".

وزاد: "بطولة الدوري لسه في أولها، ولدينا فرص كثيرة لتغير شكل الفريق بعد الظهور اليوم".

وأكمل: "في نهاية الشوط الأول بعد الخروج في منتصف المباراة، كان هناك العديد من التوترات بين صفوف فريق الدراويش".

وأردف: "غياب الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي اليوم بسبب إصابة بفيروس كرونا، أثر كثيراً على أداء الفرق والشكل العام".

وأختتم: "نتيجة مباراة اليوم الكل يتحملها، سواء من الجهاز الفني أو لاعبي الفريق".

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أليو ديانج

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

الهدف التالت - بيرسي تاو 🤩🔥

" جول بـ شماله وجول بـ يمينه " pic.twitter.com/CLYcGenbbk — اڷــ؏ــشــﯣائــﮯ™️ (@m7mdlo5lo5) October 27, 2021

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

أرقص؟ غصب عني أرقص. 🕺



بيرسي تاو أهلاوي🔴pic.twitter.com/VEVTiv1K3i — Abdalla Hikal (@Abdallahikal) October 27, 2021

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.

https://twitter.com/GoldsLeague/status/1453427998183591941?s=20