«عانيت من التنمر وبابا رافض يجوزني».. تصريحات صادمة لملك قورة مع منى الشاذلي

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حلت الفنانة الشابة ملك قورة برفقة الفنان محمد مهران، ضيفة على برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة ملك قورة مع الإعلامية منى الشاذلي.

ملك قورة تكشف عن سبب اتجاهها لمجال الإعلانات والغناء بالطفولة

أوضحت ملك قورة سبب اتجاهها لمجال الإعلانات والأغاني بالطفولة، قائلة أن هذا الأمر رغبًة من والدها في إخراجها من حالة الإحباط التي سيطرت عليها بسبب تعرضها للتنمر بالمدرسة.

وكشفت ملك عن علاقتها بوالدها ومدى تعلقه بها وعدم رغبته في زواجها، وذلك على غرار شخصة عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية".

محمد مهران وملك قورة ببرنامج معكم منى الشاذلي

تحدثا الثنائي ملك ومهران عن كواليس حكاية «فوتوشوب»، التي قدماها ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، المذاع عبر قناة CBC.

ومن جانبه، كشف الفنان الشاب محمد مهران عن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها في حكايته الجديدة «فوتوشوب» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر».

مشهد وفاة والد محمد مهران بحكاية فوتشوب يؤذيه نفسيًا

قال مهران خلال استضافته ببرنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي المذاع على فضائية «CbC»، أن مشهد وفاة والده بالحكاية كان من أتعب المشاهد وأصعب نفسيًا، كما أنه رفض مشاهدته.

أوجه التشابه بين محمد مهران وخالد في حكاية فوتشوب

ووضح محمد مهران خلال اللقاء أوجه التشابه بين شخصيته الحقيقية وشخصية "خالد" بطل الحكاية، وهي أن كلاهما فقدا والدتهما وعاش مع والدهما.

حكاية فوتشوب

هذا وقد تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب».

بدأت أحداث أولى حلقات حكاية مسلسل «زي القمر» بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها، ولاقت رواجًا واسعًا.