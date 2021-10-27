/658477/أحمد-عبد-القادر-يكشف-عن-سر-تألقه-أمام-الإسماعيلي-بإنطلاقة-الدوري

كشف أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالمشاركة وبالفوز الذي حققه الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب في افتتاح منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد القادر: "سعيد بتنفيذ تعليمات المدير الفني رغم قلة الوقت الذي شاركت فيه، ولكنه مؤشر جيد بالنسبة لي أسعى للاستمرار في نفس حالة التركيز".

ووجه عبد القادر الشكر لزملائه وتقديره لهم على مساعدته سواء داخل أو خارج الملعب، مشيدًا بالدور الذي يقدمه اللاعبون الكبار من احتواء ودعم للاعبين الصغار والجدد بالفريق.

تصريحات أحمد عبد القادر

وأكد عبد القادر أن الموسم لا يزال طويلًا، وأنه رغم تسجيله الهدف الرابع اليوم لم يقدم شيئًا بعد مع الفريق ويسعى للحفاظ دائمًا على ثبات مستواه وتنفيذ التعليمات الفنية.

وعن هدفه الرابع أمام الإسماعيلي أكد أنه يسعى للهدوء أمام المرمى واستغلال المساحات الصغيرة لتسجيل الأهداف.

وشدد عبد القادر على أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قبل نزوله اليوم هي التركيز وتدارك النقص العددي للخروج بأفضل نتيجة، بعد ضمان الفوز إلى حد كبير، وهو ما نجح اللاعبون في ترجمته داخل الملعب بشكل جيد وأثمر عن الهدف الرابع.

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.