/658478/عمار-حمدي-هدفنا-استعادة-بطولة-الدوري-وأظهرنا-نيتنا-من-البداية

أبدى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة بالدوري الممتاز على حساب الإسماعيلي، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يسعون بقوة لاستعادة لقب البطولة مجددًا هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد عمار أنه سعيد للغاية بدعم جماهير الأهلي له وثقتهم الكبيرة في قدراته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم، مشيرًا إلى أنه وجد دعمًا كبيرًا من الجماهير التي حضرت المباراة، عندما شارك بديلًا في الشوط الثاني من اللقاء.

وأشار عمار حمدي إلى أن كل لاعبي الأهلي على قلب رجل واحد، والجميع يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة من أجل اقتناص صدارة الترتيب، والمنافسة على استعادة لقب الدوري الذي غاب عن دولاب بطولات الأهلي في الموسم الماضي.

عمار عن هدف أحمد عبد القادر

وتعليقًا على تسجيل أحمد عبد القادر أول أهدافه الرسمية مع الأهلي قال عمار: "أنا وعبد القادر صديقان منذ أن كنا في صفوف الناشئين، ودائمًا ما كان يسجل هدفين أو ثلاثة في كل مباراة. هو لاعب كبير وهداف من الطراز الأول، وأتمنى أن يستمر في تسجيل المزيد من الأهداف بقميص الأهلي".

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.