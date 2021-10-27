رضا عبد العال: محمود الخطيب هو مدرب الأهلي وليس موسيماني.. تفاصيل

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أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء هو من يدير الفريق فنيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "البريمو" "الأهلي لم يلعب أمام الترجي التونسي حتى لا نحكم على أداء الفريق، والإسماعيلي بلا أنياب حقيقة خلال المباراة".

وزاد "الأهلي لعب فقط خلال أول 30 دقيقة من عمر المباراة ثم كانت المباراة عادية للغاية ولا يوجد أي جمل تكتيكية من جانب موسيماني مدرب الأهلي".

وواصل "موسيماني يقوم بتنفيذ تعليمات محمود الخطيب رئيس الأهلي، والدليل على ذلك هو مشاركة اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في بداية الموسم بعد تهميش المدرب لهم".

وتابع "موسيماني لم يضيف للنادي الأهلي حتى الأن، ولو كان هناك أمور فنية لكانت النتيجة في نهاية المباراة أكثر من 3 أهداف".

واختتم "بيرسي تاو وميكيسوني هم من ظهروا خلال المباراة وقدموا مستوى متميز".

محمد حمص: نتيجة اليوم أمام الأهلي يتحملها الكل.. ولسنا في البداية

أكد محمد حمص مدرب فريق الإسماعيلي، أن نتيجة الدراويش اليوم، يتحملها الكل في النادي سواء من الجهاز الفني أو لاعبي الفريق.

وجاء ذلك من خلال لقاء مراسل أون تايم سبورت، من داخل استاد برج العرب، بعد نهاية مباراة الأهلي والإسماعيلي برباعية نظيفة للمارد الأحمر، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

تصريحات مساعد مدرب الإسماعيلي

وقال: "نتيجة غير مرضية في بداية الموسم، ونحمد الله على كل شئ".

وزاد: "بطولة الدوري لسه في أولها، ولدينا فرص كثيرة لتغير شكل الفريق بعد الظهور اليوم".

وأكمل: "في نهاية الشوط الأول بعد الخروج في منتصف المباراة، كان هناك العديد من التوترات بين صفوف فريق الدراويش".

وأردف: "غياب الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي اليوم بسبب إصابة بفيروس كرونا، أثر كثيراً على أداء الفرق والشكل العام".

وأختتم: "نتيجة مباراة اليوم الكل يتحملها، سواء من الجهاز الفني أو لاعبي الفريق".

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

عبدالقادر يا عبدالقادر🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jsITef1Qdl — احمد 🇪🇬🇵🇸 (@AhmedAtefAbdo1) October 27, 2021

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أليو ديانج

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.