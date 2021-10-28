السيسى للطفل المعجزة: أنت معاك البركة كلها.. ومحتاجين نهتم باللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج يحدث فى مصر على فضائية إم بى سى، الإعلامى شريف عامر، مشيرًا إلى التنوع الكبير فى القضايا التى يناقشها برنامج يحدث فى مصر.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة : "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك".
وتابع الرئيس: "الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".
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