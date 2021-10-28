انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو نسر سيناء الفريق اسامة عسكر.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصديق علي قرار تعيين الفريق اسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية، خلفا للفريق محمد فريد الذي تم تعيينه بمنصب مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة .

السيرة الذاتية للفريق اسامة عسكر

ولد الفريق اسامة عسكر فى محافظة الدقهلية عام 1957، وتخرج من الكلية الحربية دفعة رقم 70، ولديه ثلاثة أبناء، وحصل علي ماجستير العلوم العسكرية، وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا .

وللفريق اسامة عسكر سجل حافل، حيث تدرج بالعديد من المناصب داخل القوات المسلحة، وله دور كبير ومؤثر فى مكافة الإرهاب فى سيناء، ولذلك حصل علي لقب “نسر سيناء “، ونظرا لسجله الحافل من الانجازات الميدانية والعسكرية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه رئيسا لأركان الحرب القوات المسلحة .

وتدرج الفريق اسامة عسكر فى التدرج بعدد من الوظائف القيادية بالقوات المسلحة بسلاح المشاة وكان يتقلد منصب قائد فرقة، ثم بعد ذلك رئيسا لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة.

ونجح عسكر فى مكافحة الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء، بصفته قائداً لسيناء ومنطقة شرق قناة السويس.

لماذا حصل الفريق اسامة عسكر على لقب “نسر سيناء”

لقب الفريق اسامة عسكر بلقب ” نسر سيناء “، نظراً لجهوده الكبيرة فى مكافة الإرهاب، وترقي إلي منصب مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشئون تنمية سيناء، قبل أن يتولي منصب رئيس عمليات القوات المسلحة، وآخيرا تم تعيينه كرئيس لأركان الحرب للقوات المسلحة المصرية.