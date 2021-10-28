/658486/ننشر-تقرير-اللجنة-المشتركة-بشأن-الترخيص-لوزير-البترول-للبحث-عن-الذهب-بمنطقة-فاطيري-بالصحراء-الشرقية-ملف

تشهد الجلسة العامة الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن رئيس مجلس الوزراء بشان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركير شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

دوت الخليج

حررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد (ج.م.ع) أو الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد "الهيئة" وشركة ثلاثين للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد "شلاتين أو المقاول". وبمقتضى هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠١٩ الخاص بالثروة المعدنية.

ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب بمنطقة فاطيري بالصحراء الشرقية «ملف»

وقد حصلت شركة شلاتين للثروة المعدنية على اتفاقية التزام بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة ٢٠١٤ للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات - جبل الجرف - وادي ميسح- جبل علية- منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية. تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب(") في الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص واذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.