فيديو .. نجل جمال الغيطانى لـ الطاهرى : مصر لا تنسى كل من خدمها

جدة - نرمين السيد - وأكد الغيطانى، في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، الذى يقدمه أحمد الطاهرى، ويذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر لا تنسى كل من خدمها، وأن الجيش المصرى صاحب رسالة إنسانية تتعلق ببقاء هذا الوطن. وأوضح أن والده أن جمال الغيطانى كان يرى أن هذا الجيش جيش المصريين ومن نبت هذا الشعب، وهو من نسيج هذا البلد، ويستمد قوته من هذا الأمر، وأن الجيش يساهم في يحافظ على الحياة في بر مصر من الفراعة وحتى الآن.

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