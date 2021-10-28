فيديو - محتاجين نهتم بمواهب أولادنا .. نص مداخلة السيسى لـ يحدث فى مصر

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مداخلة هاتفية، لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة "إم بى سى مصر"، للإشادة بالطفل أحمد تامر، الحافظ للقرآن الكريم، والشهير بالطفل المعجزة.





ودعا الرئيس خلال مداخلته، الطفل أحمد تامر، لحضور أول افتتاح من الدولة للمشروعات، لكى يقرأ القرآن الكريم فى الافتتاح.

الرئيس السيسى يشيد بالطفل المعجزة

وتابع الرئيس: "بستأذن من الوالد وأسرتك تكون فى أول افتتاح تكون شيخ تقرأ لنا ما تيسر من القرآن الكريم".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المداخلة : "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك".

وتابع الرئيس: "الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".

الرئيس يطالب الأسر بالانتباه إلى أبنائهم

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المواطنين، إلى الانتباه لملكات أبنائهم بحفظ القرآن الكريم، وتعلم اللغة العربية.

وأوضح الرئيس السيسى: "إننى أطالب كل الأسر بالانتباه إلى ملكات أبنائهم بحفظ القرآن، وتعلم اللغة العربية".



الرئيس السيسى يشيد بالإعلام

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أقدر الإعلام"، مشيرا إلى أن الإعلامى المخلص لرسالته؛ له أجر كبير عند ربه.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، وما يتناوله من قضايا مختلفة.

كل اللى بيسمعنا ثقافات مختلفة

وقال الرئيس، "أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة، العلماء الأجلاء مينفعش نقول عليهم ملحوظات، تقديرى لك".

وأضاف الرئيس: "مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم، كل اللى بيسمعنا ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة ويمكن تقول متنوعة".