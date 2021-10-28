سحب ركامية وشبورة مائية صباحا .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد -
حيث يسود طقس معتدل الى دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة الى حار نسبيا على مدن الوجة البحرى و القاهرة حتى شمال و وسط الصعيد ، يكون حار جنوبا نهارا .
بينما الطقس يكون لطيف ليلا يميل للبرودة فى ساعات الليل المتأخرة على المناطق الداخلية من شمال البلاد و القاهرة حتى شمال الصعيد ، يكون بارد على مرتفعات جنوب سيناء
و تظهر كميات من السحب المتوسطة شمالاً و المرتفعة على مناطق متفرقة من غرب و وسط البلاد ، و هى تعمل على حجب أشعة الشمس على فترات
كما تظهر السحب الركامية على مناطق من اقصى جنوب شرق البلاد ، قد يصاحبها تساقط أمطار رعدية على أجزاء محدودة هناك
ويتوقع الخبراء ان تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية ليلا، مع فرص لتساقط أمطار متفرقة هناك.
والرياح تكون معتدلة اجمالاً ، تنشط احيانا على الساحل الشمالى الشرقى و شمال الدلتا .
تتشكل الشبورة فى ساعات الليل المتأخرة و الصباح الباكر بعض مناطق شمال البلاد تكون كثيفة و تصل لحد الضباب احيانا على أجزاء من الشمال الغربى للبلاد
وعن درجات الحراره العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس على مختلف المدن المصرية:
القاهرة 32 - 19
الإسكندرية 30 - 20
وادى النطرون 30 - 19
طنطا 30 - 19
شبين الكوم 30 - 19
دمنهور 29 - 20
بلطيم 29 - 20
مطروح 27 - 19
السلوم 26 - 14
سيوة 28 - 17
بورسعيد 31 - 23
دمياط 30 - 20
الزقازيق 30 - 19
المنصورة 30 - 19
الإسماعيلية 31 - 19
السويس 30 - 20
العريش 29 - 19
رفح 29 - 20
رأس سدر 32 - 18
نخل 28 - 10
نويبع 29 - 23
طابا 28 - 20
كاترين 26 - 11
الطور 28 - 18
شرم الشيخ 31 - 23
الغردقة 32 - 23
مرسى علم 31 - 20
الفيوم 34 - 16
بنى سويف 34 - 16
المنيا 35 - 17
أسيوط 35 - 18
سوهاج 34 - 17
قنا 34 - 17
الأقصر 36 - 17
أسوان 36 - 19
إدفو 36 - 19
أبو سمبل 36 - 19
الوادى الجديد 37 - 19
شلاتين 32 - 20
أبو رماد 30 - 19
حلايب 29 - 20
رأس حدربة 28 - 19
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