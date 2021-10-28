سحب ركامية وشبورة مائية صباحا .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد -

حيث يسود طقس معتدل الى دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة الى حار نسبيا على مدن الوجة البحرى و القاهرة حتى شمال و وسط الصعيد ، يكون حار جنوبا نهارا .

بينما الطقس يكون لطيف ليلا يميل للبرودة فى ساعات الليل المتأخرة على المناطق الداخلية من شمال البلاد و القاهرة حتى شمال الصعيد ، يكون بارد على مرتفعات جنوب سيناء

و تظهر كميات من السحب المتوسطة شمالاً و المرتفعة على مناطق متفرقة من غرب و وسط البلاد ، و هى تعمل على حجب أشعة الشمس على فترات

كما تظهر السحب الركامية على مناطق من اقصى جنوب شرق البلاد ، قد يصاحبها تساقط أمطار رعدية على أجزاء محدودة هناك

ويتوقع الخبراء ان تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية ليلا، مع فرص لتساقط أمطار متفرقة هناك.

والرياح تكون معتدلة اجمالاً ، تنشط احيانا على الساحل الشمالى الشرقى و شمال الدلتا .

تتشكل الشبورة فى ساعات الليل المتأخرة و الصباح الباكر بعض مناطق شمال البلاد تكون كثيفة و تصل لحد الضباب احيانا على أجزاء من الشمال الغربى للبلاد

وعن درجات الحراره العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس على مختلف المدن المصرية:

القاهرة 32 - 19

الإسكندرية 30 - 20

وادى النطرون 30 - 19

طنطا 30 - 19

شبين الكوم 30 - 19

دمنهور 29 - 20

بلطيم 29 - 20

مطروح 27 - 19

السلوم 26 - 14

سيوة 28 - 17

بورسعيد 31 - 23

دمياط 30 - 20

الزقازيق 30 - 19

المنصورة 30 - 19

الإسماعيلية 31 - 19

السويس 30 - 20

العريش 29 - 19

رفح 29 - 20

رأس سدر 32 - 18

نخل 28 - 10

نويبع 29 - 23

طابا 28 - 20

كاترين 26 - 11

الطور 28 - 18

شرم الشيخ 31 - 23

الغردقة 32 - 23

مرسى علم 31 - 20

الفيوم 34 - 16

بنى سويف 34 - 16

المنيا 35 - 17

أسيوط 35 - 18

سوهاج 34 - 17

قنا 34 - 17

الأقصر 36 - 17

أسوان 36 - 19

إدفو 36 - 19

أبو سمبل 36 - 19

الوادى الجديد 37 - 19

شلاتين 32 - 20

أبو رماد 30 - 19

حلايب 29 - 20

رأس حدربة 28 - 19