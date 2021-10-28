مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مباراةسيلتا فيجو وريال سوسييداد وليفانتي الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو أمام فريق ريال سوسيداد الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

غرناطة أمام فريق خيتافي الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليفانتي أمام فريق أتليتكو مدريد في تمام الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابوليأمام فريق بولونيا في تمام الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزمأمام فريق الاتحاد في تمام الساعة 5:05 مساء

الشباب أمام فريق الطائي في تمام الساعة 6:50 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة المصري أمام فريق البورسعيدي في تمام الساعة 5:30 مساء.

ليفربول

حقق ليفربول الفوز على بريستون نورث ايد، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وغاب الدولي المصري اليوم محمد ثلاح عن قائمة ليفربول، في لقاء اليوم، والإعتماد على لاعبي الفريق الذين يشاركون بشكل ضعيف مع الفريق في بطولة الدوري ودوري الأبطال.

وسجل الهدف الأول في لقاء اليوم لليفربول تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، وجاء ديفوك اوريجي بالهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.