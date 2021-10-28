/658492/موعد-مباراة-الاتحاد-ضد-الحزم-في-الدوري-السعودي

يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفا على نظيره فريق الحزم، في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق من مساء اليوم الخميس، بالمباراة التي تقام على ملعب "نادي الحزم"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" للموسم الجاري 2021 / 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتراجع الاتحاد في آخر جولتين بصورة كبيرة بعد التعادل مع ضمك ثم تلقي هزيمة غير متوقعة من الشباب، ليخسر صدارته وتشتعل المنافسة على لقب الدوري السعودي مبكرًا.

تشكيل الاتحاد المتوقع

في حراسة المرمي:مارسيلو جروهي

حازم الزهراني – زياد الصحفي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي

عبد الإله الملكي – هنريكي

عبد العزيز البيشي – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود

رومارينيو.

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي وفريق ضمك، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثامن من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت أجواء المباراة على العديد من المحاولات من قبل الفريقين في أحداث اللقاء، والعديد من التمريرات للإستحواذ على الكرة، والعديد من التسديدات على المرمى من قبل الفريقين والتي وصلت 28 تسديده على المرمى.

وسجل رومارينو مهاجم فريق الاتحاد، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، في حين سجل إيميليو زيلايا هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة.

ويشارك الدولي المصري احمد حجازي مدافع المنتخب الأول، مع فريق الاتحااد لفاني موسم له، والذي يظهر بكل قوة في جميع المباريات التي يشارك بها سواء بالتسجيل أو في التصدي للهجمات في قلب الدفاع.