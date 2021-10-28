/658495/موعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-ضد-ليفانتي-في-الدوري-الأسباني

يحل فريق اتليتكو مدريد ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، ضيفاً على ليفانتي بملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2021-2022.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تشكيل اتليتكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى : يان أوبلاك.

الدفاع : ماريو هيرموسو – خوسيه ماريا خيمينز – فيليبي- كيران تريبيير.

خط الوسط : يانيك كاراسكو – كوكي – رودريجو دي بول – ماركوس يورينتي.

الهجوم : لويس سواريز – أنطوان جريزمان.

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.