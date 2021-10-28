نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى وشارع السودان

جدة - نرمين السيد - وأضاف يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، خلال تقديمه برنامج "صباحك ومطرحك"، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند كايرو سيز مول المتجه لأبوقير، وكذلك محور أبو قير عند منطقة كفر عبدة وميدان الوزراة

كما ظهرت بعض الأحجام بمحافظة القليوبية عند الطريق الزراعى القادم من قليوب ومتجه لشبرا الخيمة، لذلك يفضل سلوك محور بنها الحر، كذلك الأمر أيضا أعلى مدخل نفق السلام، وكذلك أعلى الواحات عند منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستيراد.

ولفت يونس إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة، كذلك الأمر عند شارع السودان أمام مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى.

وظهرت بعض الأحجام بمطلع كوبرى 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة

لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الأحجام بكورنيش النيل القادم من المعادى ومتجه لآثر النبى، كما ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية الحمراء وسكة الوايلى ومتجه للفنجرى ومدينة نصر لذلك يفضل سلوك شارع مصر والسودان.

كما ظهرت بعض الكثافات بشارع شبرا القادم من الساحل ومتجه لوسط المدينة، لذلك يفضل سلوك الكورنيش، أما فيما يخص كافة الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة بتعمل بشكل جيد.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.