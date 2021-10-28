القمة المصرية الرومانية تتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى ويوهانس يبحثان توطيد علاقات البلدين وتسوية القضايا الإقليمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، ومؤتمر صحفى مشترك بين الزعيمين.

وأوضحت "الأهرام" أن الرئيس السيسى، رحب خلال المباحثات، بنظيره الرومانى، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك فى ضوء تنامى العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى رأسها زيارة الرئيس إلى بوخارست فى يونيو 2019، والتى كانت أول زيارة لرئيس مصرى إلى رومانيا منذ حوالى 15 سنة. واستعرض الرئيس الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أهمية قيام المجتمع الدولى بالتعامل مع جذور هذه الآفة من خلال مقاربة شاملة تتضمن جميع الأبعاد والأسباب.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والتجارية، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، إلى جانب تشجيع الاستثمارات فى القطاعات ذات الميزة التنافسية فى كل من مصر ورومانيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة المعنية بتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادى والفنى، فضلا عن الإشادة بانعقاد المنتدى الاقتصادى المصرى ــ الرومانى على هامش الزيارة الحالية للرئيس الرومانى، ليمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى من البلدين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الرومانى عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وتطلعه لتطوير وتعزيز علاقات بلاده مع مصر، لافتا إلى دورها المحورى بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن الطفرة التنموية التى حققتها مصر، كما أشاد الرئيس الرومانى، بالجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتجربة المصرية الناجحة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس السيسى والرئيس الرومانى، وتحت عنوان "تعزيز العلاقات مع رومانيا فى مجالات الطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مباحثاته مع الرئيس الرومانى «كلاوس يوهانس» أتاحت الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وبالأخص فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشددا على دعم مصر لتسوية وحل كافة الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولى.

وتحت عنوان "جبالى وعبدالرازق يستقبلان رئيس رومانيا"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلاوس يوهانس، استقبلا رئيس جمهورية رومانيا، والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر.

وأضافت "الأخبار" أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رحب برئيس رومانيا، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها برومانيا، والتى تحل هذا العام الذكرى الـ115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد جبالى أن مجلس النواب المصرى يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلمانى مع البرلمان الرومانى، والتنسيق المُشترك بينهما فى المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه بهذه الزيارة وتقديره لها، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التى لاقاها فى رحاب مجلس النواب المصرى، ومُشيداً بالزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية ــ الرومانية على جميع المستويات.

وتحت عنوان "مدبولى يؤكد تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى فى ختام زيارته للعاصمة الفرنسية باريس مجموعة من رؤساء وممثلى أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية.

وأشارت "الأهرام" إلى أن اللقاء تناول أهم التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية. وفى هذا الصدد، ألقى الضوء على ما تحقق من نجاح بعد تطبيق برنامج الإصلاح المالى والنقدى، ثم تبنى الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الهيكلى ما مهّد الطريق لتوقيع اتفاق البرنامج القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

ونوه مدبولى إلى أن هناك تنوعا فى الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، والتى تناسب المجالات المختلفة التى تمثل محاور اهتمام صناديق الاستثمار الفرنسية، ولذا فقد حرص الوفد الوزارى المصرى على لقاء مُمثلى هذه الصناديق لتعريفهم ببعض تلك الفرص.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لديها أيضا برنامج طموح للطروحات، وقد بدأت مع طرح شركة "إى فاينانس"، الذى حقق نجاحا لافتا، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب المستثمرين الأجانب على هذا الطرح.

وتحت عنوان "الفريق "عسكر" رئيسًا لأركان القوات المسلحة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارا أمس الأربعاء، بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدى عبدالله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى قرر تعيين الفريق محمد فريد حجازى مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وأضافت "الأخبار" أن الفريق أسامة عسكر" خاض مسيرة حافلة وطويلة، حيث تدرج الفريق عسكر فى عدد من المناصب بالقوات المسلحة منذ تخرجه فى الكلية الحربية فى الدفعة رقم 70، وتولى العديد من المناصب، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ودورة كبار القادة من كلية الحرب العليا، كما تولى منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائدا للجيش الثالث الميدانى قبل وأثناء ثورة 30 يونيو.

وتابعت "الأخبار" أن الفريق عسكر الذى ولد فى محافظة الدقهلية فى الأول من يونيو عام 1958 منصب قائد الجيش الثالث، فى فترة شديدة الأهمية، حيث واجه الجيش المصرى عمليات الإرهاب فى سيناء، وهى الموجة التى ظهرت بقوة فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية. كما شغل الفريق أسامة عسكر منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وهى الهيئة التى تشرف على تنظيم وعمل مسرح العمليات، ولها بطولات كبيرة وعظيمة فى الجيش المصرى.

كما كان يشغل الفريق أسامة عسكر منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وهى القيادة الموحدة التى أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم جهود العمل فى سيناء، وكان الفريق أسامة عسكر أول رئيس لها، وكان مسئولا عن أعمال التنمية والتطوير التى تمت فى سيناء خلال تلك الفترة.

وتحت عنوان "مصر تدين الهجوم الإرهابى بديالى العراقية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابى الدنيء الذى استهدف مساء أمس مدينة ديالى العراقية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

وتقدمت مصر -فى بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء- بخالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوى الضحايا الأبرياء فى هذا الهجوم الغاشم، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وتحت عنوان "البرلمان العربى يشيد باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى ورئيس مجلس أمناء المرصد العربى لحقوق الإنسان، أشاد بالخطوات الإيجابية التى شهدتها بعض الدول العربية مؤخراً فى مجال حقوق الإنسان، حيث ثمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر سبتمبر الماضى، وكذلك القرار الذى اتخذه مؤخراً بإلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر، والذى يعكس ويؤكد حالة الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "تأخير تسليم الكتب يؤجّل امتحانين لـ«رابعة ابتدائي»"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن دمج امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر معا فى نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة.

ونفى وزير التعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما تردد عن عقد الامتحانات فى المواد الأساسية فقط دون الفرعية.

وأوضح «شوقى»: وقَّعت كتابا دوريا بدمج امتحانى الشهرين معا فى نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة، وسوف يتم إرساله للمديريات خلال الساعات المقبلة.