ضمن حياة كريمة.. الطفولة والأمومة يطلق «حقها تعيش طفولتها وسنها»

جدة - نرمين السيد - أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة فعاليات الحملة التوعوية "لـسـة نــُوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال، وذلك فى 11 محافظة من محافظات الجمهورية.





ويأتى ذلك فى إطار جهود وأنشطة المجلس القومى للطفولة والأمومة للتصدى لكافة الممارسات الضارة التى تلحق بالفتيات، حيث أوضحت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى دائما لحماية الأطفال ولاسيما الفتيات من العنف ضدهن، مؤكدة أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات بعمر الزهور.

وأضافت "السنباطى"، وفقا لبيان صحفى، أن الحملة تستهدف 11 محافظة وهى: (البحيرة والغربية والقليوبية والجيزة والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والشرقية) كما تستهدف 14 قرية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة.

وقالت السنباطى، إن فاعليات الحملة تستمر حتى يوم 31 أكتوبر الجارى، موضحة أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية والقانونية على الفتيات، لافتة إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهم ويعرض حياتهن للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة.

وأكدت السنباطى، أن زواج الأطفال فى هذا السن الصغير مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، لما قررته المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتى تنص على عدم توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشر.

وناشدت الأهالى والأسر بعدم فعل مثل هذه الممارسات الضارة بمستقبل فتياتهن؛ لأن هذه الممارسات تسلبهن حقوقهن التى كفلتها لهم الدولة بالقانون والدستور، مؤكدة أن الأطفال لهم حق أصيل فى أن يعيشوا حياة سوية فى كل مرحلة من مراحل حياتهم.

وناشدت مجددًا "السنباطى"، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتى تتمثل فى الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس آب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق "نبتة مصر" فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.