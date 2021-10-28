القوى العاملة: تعيين 7028 شاباً .. وبحث 647 شكوى عمالية بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7028 شاباً ، منهم 48 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 29893 شاباً ، وتوفير 59 فرصة عمل ، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1989 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 167 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 253 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي -أن المديرية تلقت 1144 شكوى، منها 159 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 256 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 175 شكوى ، وإحالة 57 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 117 منحة مولود جديد بإجمالى 236 ألف جنيه ، و 37 منحة زواج بمبلغ 111 ألف جنيه ، و 10 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 20 ألف جنيه ، وصرف 56 ألف جنيه لعمل 13 عملية جراحية صغري وكبري لـ 13 عاملا ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ 177 عاملاً من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 403 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 371 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 280 شكوى ، وتم تسوية 213 شكوى منها، وتبقي 67 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 164 منشأة ، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 210 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث 9 شكاوى ، وعقد 20 ندوة توعية.