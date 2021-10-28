القوي العاملة :اختتام ورشة عمل تعزيز قدرات مفتشي العمل للحد من الهجرة...

اختتمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان: تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين، وذلك وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية،ومكتب الأمم المتحدة المعنى بتجارة المخدرات والجريمة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال ياسر سعيد : إن الورشة أقيمت تحت رعاية وزارة القوي العاملة ، وفى إطار متابعة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية(مراكب النجاة) للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصرى وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشاد مدير المديرية خلال كلمته بجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلي أن الورشة انتهت إلى عدة محاور رئيسية تهدف إلى تفعيل دور مفتشي العمل في محاربة هذه الجرائم وأهمية الوقاية منها وآليات الإنقاذ والتوعية ضد مخاطرها.

حضر ختام الورشة هاريش فريك ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة، وخالد النفادى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونحمده محمد حسن مدير عام الشئون الدولية والإقليمية بقطاع العلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة.