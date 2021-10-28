قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تمويل برنامج دعم مشروعات القطاع الخاص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 185 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
يعمل القرض على المساهمة فى تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى جمهورية مصر العربية، والاتفاقية وقّعت في الكويت بتاريخ 27/1/2021.
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