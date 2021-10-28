ارتفاع درجات الحرارة مجددًا على الوجه البحري والقاهرة

/658499/ارتفاع-درجات-الحرارة-مجددا-على-الوجه-البحري-والقاهرة
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم فى مختلف المحافظات، لتحديد الأوقات المناسبة للخروج وموعد سقوط الأمطار.
دوت الخليج
تعرف على درجات الحرارة اليوم
ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم، مرتفعة نسبيًا عن الأيام الماضية التى كانت بها درجات الحرارة منخفضة.
كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأحد سيكون حار نهارً على معظم أنحاء البلاد، خاصة الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد أيضًا.
درجات الحرارة فى المحافظات
هذا ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى معظم محافظات الوجه البحري وشمال وجتوب الصعيد وسيناء.
على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 19.
السواحل الشمالية 30 درجة والصغرى 20.
جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22.
شمال الصعيد 35 درجة والصغرى 18.
جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.
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