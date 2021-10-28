/658502/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-البنك-القادمة-في-الدوري-المصري

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الأهلي سيريد مواصلة الأداء القوي الذي قدمه أمام الإسماعيلي بعد الفوز عليه برباعية نظيفة، ومواصلة الانتصارات للتربع على صدارة الترتيب، ويستعد لمواجهة الزمالك في ديربي الكرة المصرية بالجولة الثالثة من الدوري.

البنك الأهلي بدأ الموسم بشكل قوي وتمكن من الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر، مما يشير بمباراة قوية ومثيرة للجماهير.

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.