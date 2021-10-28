بدء إنطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمعرض إكسبو

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دوت الخليج

بدء إنطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وشهدت أولى الفعاليات إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا.

ويشارك في الفعاليات التي تم انطلاقها صباح اليوم من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية، هم السيد/ ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد).

كما يشارك أيضًا:” المهندس/ كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت و رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) والسيد/ مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية والسيد/ ياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس/ أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك و الدكتور/ هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سري الدين وشركاه - أستاذ القانون بجامعة القاهرة.