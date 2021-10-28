/658503/بدء-إنطلاق-أولى-فعاليات-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-بمعرض-إكسبو
بدء إنطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مركز دبي للمعارض بداخل إكسبو ٢٠٢٠ دبي، بحضور المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
دوت الخليج
بدء إنطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وشهدت أولى الفعاليات إقبالا من قبل كبار المستثمرين العالميين والمحليين شركاء المنطقة الاقتصادية وكذلك حضور المهتمين بالفرص الاستثمارية بالمنطقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن مستثمرين من اليابان وفرنسا.
ويشارك في الفعاليات التي تم انطلاقها صباح اليوم من داخل مركز دبي للمعارض نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية، هم السيد/ ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد).
كما يشارك أيضًا:” المهندس/ كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت و رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) والسيد/ مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية والسيد/ ياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس/ أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك و الدكتور/ هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سري الدين وشركاه - أستاذ القانون بجامعة القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء إنطلاق أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمعرض إكسبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.