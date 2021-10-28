/658506/اليوم-هاني-شاكر-يحيي-حفل-مهرجان-بابل-الدولي-بالعراق

يستعد أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر، لإحياء حفل غنائيًا ،اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر، بالعراق ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل الفنان هاني شاكر بالعراق ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي.

هاني شاكر يجري البروفات النهائية لحفل العراق

وأجرى المطرب الكبير هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، البروفات النهائية استعدادًا لحفله الغنائى، ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى فى العراق.

ونشر شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له مع فرقته الموسيقية خلال البروفات الأخيرة للحفل، صحبها بتعليق: "استعدادًا لحفل الغد ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى فى العراق.

كما يستعد أمير الغناء العربى لإحياء حفلًا غنائيًا فى مدينة أبو ظبى بالإمارات، يوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبر المقبل.

هاني شاكر يدعم وزيرة الصحة

هذا وقد وجه نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر رسالة دعم لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، وذلك بعد نقلها للمشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجأة، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

نشر شاكر صورة لوزيرة الصحة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لمعالي وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد"

ومن جانبه، حقق المطرب هاني شاكر نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «لو سمحتوا».

أغنية لو سمحتوا

يتعاون هاني شاكر في أغنية «لو سمحتوا» مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

كلمات أغنية لو سمحتوا

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وكان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.