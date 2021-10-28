/658507/بعد-الفوز-على-الإسماعيلي-موسيماني-يوجه-رسالة-لجماهير-الأهلي

نجح الأهلي في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”على الرغم من أعدادك الصغيرة ، كنت الأعلى ، ومنحت الفريق الكثير من الحافز والطاقة ، واللاعب الثاني عشر هو الذي يصنع الفارق دائمًا. شكرا لدعمكم.

بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.