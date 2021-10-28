/658508/تعرف-على-مواعيد-الأسبوع-الثاني-لمباريات-الدورى-المصري

تبدأ مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى لموسم 2021-2022 يوم السبت المقبل، بإقامة مباراتى الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر، واستضافه إنبي لنظيره المقاولون، فيما يواجه الأهلى البنك الأهلى يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك يوم الأحد أيضاً.

ويرصد دوت الخليج جدول مباريات الاسبوع الثاني من مسابقة الدورى المصرى الممتاز:

السبت 30 أكتوبر 2021 الاتحاد السكندرى ضد فيوتشر 5:30 على استاد الإسكندرية إنبي ضد المقاولون العرب 8 مساء على استاد بتروسبورت.

الأحد 31 أكتوبر سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلى 3 عصرًا على استاد المقاولون العرب.

مصر المقاصة ضد الجونة 3 عصرًا على استاد الكلية الحربية طلائع الجيش ضد الزمالك 5:30 على استاد برج العرب بالإسكندرية.

فاركو ضد بيراميدز 5:30 على استاد الإسكندرية الأهلى ضد البنك الأهلى 8 مساء على استاد السلام الاثنين 1 نوفمبر المصرى ضد سموحة 5:30 على استاد برج العرب بالإسكندرية إيسترن كومبانى ضد غزل المحلة على استاد بتروسبورت 8 مساء.

نتيجة مباراة الأهلي

أهداف المباراة

نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.

وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.

سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.

سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.