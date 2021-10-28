القوى العاملة: اختتام ورشة «قدرات مفتشى العمل للحد من الهجرة غير الشرعية»

جدة - نرمين السيد - اختتمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان: تعزيز قدرات مفتشى العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بتجارة المخدرات والجريمة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن الورشة أقيمت تحت رعاية وزارة القوى العاملة، وفى إطار متابعة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية(مراكب النجاة) للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كافة جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصرى وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى. أشاد مدير المديرية خلال كلمته بجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الورشة انتهت إلى عدة محاور رئيسية تهدف إلى تفعيل دور مفتشى العمل فى محاربة هذه الجرائم وأهمية الوقاية منها وآليات الإنقاذ والتوعية ضد مخاطرها. حضر ختام الورشة هاريش فريك ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة، وخالد النفادى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونحمده محمد حسن مدير عام الشئون الدولية والإقليمية بقطاع العلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة.

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