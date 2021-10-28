القوى العاملة: توقيع اتفاقية جماعية بمزايا لـ620 عاملا فى شركة خاصة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 620 عاملا.





وأوضح وزير القوى العاملة أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوى الوظيفى MC، تتمثل فى بدل مخاطر بقيمة 1150 جنيها، ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها والتى تتعامل بشكل مباشر مع الانتاج، وبدل وجبة ومواصلات وطبيعة عمل بقيمة 3370 جنيها، فضلا عن بدل ورادى للعاملين بنظام الورادى فقط بقيمة 650 جنيها، وبدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة بقيمة 1500 جنيه.

كما نصت الاتفاقية على أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية وغير المغطاة تأمينيا اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية، على أن تتم إدارة هذا المبلغ مشتركة بين ممثلى الادارة وممثلين من اللجنة النقابية العامة بالشركة.

وتم الاتفاق على صرف نصف شهر من الراتب الأساسى فى كل من عيد الفطر وعيد الأضحى سنويا عن كل عيد وذلك لجميع العاملين باستثناء المديرين بالمستوى الوظيفى MC ، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه كحد أقصى فى كل عيد سنويا، فضلا عن منح العمالة الفنية الخاضعة لنظام الساعات الاضافية بدلا نقديا يعادل 48 ساعة فى شهر رمضان فقط، وذلك دون الإخلال بساعات العمل الاضافية الأخرى طبقا لنظام العمل بالشركة.

ونصت الاتفاقى على الاستمرار فى صرف حافز إنتاج شهرى بنسبة 10% من الأجر الأساسى للعاملين بالمصنع من دون المستوى الوظيفي MC، على أنه يجوز للشركة زيادة هذه النسبة وفقا لما تراه فى حالة تجاوز الإنتاج 100% من الخطة المستهدفة.

وأشارت الاتفاقية فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة إلى أن العامل يستحق أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات العمل بالشركة وفقا لآخر أجر شهرى ويتم احتساب أجر الشهر على أساس إجمالى الأجر الأساسى الكلى للعامل مضافا إليه البدلات المستحقة للعاملين والمتمثلة فى بدل تغذية، وبدل المخاطر، وبدل ورادى، وبدل انتقال، وبدل طبيعة عمل، وبدل السكن، وبدل الاغتراب، وبدل موبايل، وبدل موقع عمل كلا فيما يخصه، والعلاوات الاجتماعية بنوعيها، والحافز الربع سنوى منسوب للسنة، وخمسة آلاف ومائة وسبعون جنيها مقابل خدمة طبية، وحصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، وحافز الإنتاج الشهرى، ومنحة العيدين الفطر والأضحى منسوبة للسنة.

وقع الاتفاقية عن الشركة المهندس أحمد نادى أنور، وإبراهيم عاصم الشريعى بموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الادارة، وعن النقابة العامة للكيماويات المهندس عماد حمدى على رئيس النقابة، وحميدو إسماعيل سيد أمين عام النقابة، وعبد القادر العجمى المستشار الإدارى للنقابة، وفريد إبراهيم لطفى المستشار القانونى للنقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة محمد حسن خالد رئيس اللجنة النقابية، ومحمد عبد الغنى عبد الله الأمين العام للجنة، ومحمد حسن محمد إبراهيم نائب رئيس اللجنة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.