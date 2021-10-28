الحكومة تنفى إيقاف بعض بطاقات صرف معاش تكافل وكرامة خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إيقاف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدى معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجارى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدى معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجارى، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعى طالما تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أى مشكلة سواء فى الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالى: "من هنا"، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.



وفى سياق متصل، تتمثل شروط الاستهداف لبرنامج "تكافل وكرامة" فى: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن السادسة ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء فى التعليم فوق المتوسط أو الجامعى، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة": (من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً فما فوق - من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة - الأيتام مع عدم وجود أى من موانع الصرف طبقاً للتحققات المختلفة).