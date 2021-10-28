فيديو- وليد طوغان: كيف يتم تسييس الفن وتزييف الواقع؟

تابع طوغان، خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه وصل الأمر مؤخرًا إلى تسييس الواقع تحت شعار "هذا هو الفن"، وظهرت طائفة تطلق على أنفسها السينمائيين ووصفوا أنفسهم بأنهم الوحيدين الذين أهل السينما والإبداع، وصدروا للمجتمع أفكار هدامة وتزييف للواقع وتدليس على المواطن بحجة الفن.
أضاف: "محتاجين نفهم يعنى إيه فن ويعنى إيه إبداع؟ لأن الفن يصل إلى المواطن البسيط وبالتالى دخلنا فى مشكلة الوعى، ولا أحد ينكر أنه خلال الفترة الماضية وتحديدًا من بعد 2011 كان هناك من ابتداعات تحت مسمى حرية الفن، ليتم تصدير أفكار تزييف الواقع ودفع بأعمال على الشاشة بوصفها الواقع رغم أن هذا الواقع تغير".
لفت الكاتب إلى أن الفن يخضع لعلم الجمال وهو فرع من فروع الفلسفة، كما أنه انعكاس الصورة الحسية للواقع على آداة الفنان لتجميل الواقع، وهناك نظرية مهمة تقول إنه لو لم يجد الفنان فى الواقع ما هو جميل يجب أن ينشئ إبداعه على الجمال فى الواقع كما يجب أن يكون".
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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