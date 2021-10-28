15 نوفمبر.. منع دخول منتسبى جامعة الإسكندرية دون شهادة تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية خلال مجلس الجامعة، عمداء الكليات باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم جميع عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، للحد من انتشاره، مع مراجعة الكليات لموقف الطلاب من التطعيم بدءاً من 1 نوفمبر القادم.





وشدد قنصوه، على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفى حالة عدم حصول أى طالب على اللقاح لأسباب صحية أو مرضية، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعياً.

كما أكد رئيس الجامعة على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد رئيس جامعة الإسكندرية على ضرورة استمرار الكليات فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل ومختلف مبانى الكليات، وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وأكد المجلس على تطبيق نظام "المرور الأخضر "Green Pass" الذى يعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية بالجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتحقق منه على البوابات أثناء دخول الطلاب ومنتسبى الجامعة للحرم الجامعى، وذلك حرصاً على صحة وسلامة جميع منتسبى جامعة الإسكندرية.