السفير اليابانى بالقاهرة: قطاع النقل فى مصر شهد نقلة نوعية فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير اليابانى، وفقا لبيان صحفى لوزارة النقل، عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية فى مصر والشعب المصرى الصديق، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين فى كافة المجالات خلال الأعوام الماضية ومنها قطاع النقل الذى شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما أشاد السفير اليابانى بالتعاون المثمر مع وزير النقل المصرى فى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التى تخدم المواطن المصرى وعلى رأسها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذى يتم تنفيذه وفقاً للجدول المخطط، مشيرا إلى أن العمل فى كافة قطاعات وزارة النقل يسير بسرعة كبيرة وإنجاز كبير متمنيا أن يحضر افتتاح الخط الرابع للمترو عند الانتهاء من تنفيذه.

وأشاد وزير النقل بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وبجهود السفير اليابانى بالقاهرة فى التعاون مع مصر فى جميع المجالات ومنها قطاع النقل والتى تجسدت فى التعاون المثمر من الجانبين لإنهاء الإجراءات والاتفاقيات الخاصة بالخط الرابع والبدء فى تنفيذه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال فعاليات معرض TransMEA2021 توقيع إتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة كاف الأسبانية و ميتسوبيشى اليابانية.

وأضاف أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وأن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية بقطاع النقل فى مصر فى مجالات السكك الحديدية المترو والنقل البحرى سواء التى يتم طرحها بالتعاون مع البنوك الدولية مثل البنك الدولى أو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أو الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وغيرها من البنوك والمؤسسات الدولية أو من خلال المشروعات الجديدة التى تطرحها وزارة النقل والتى يمكن أن تشكل نماذج أخرى للتعاون المثمر بين الجانبين خاصة وأن وزارة النقل تتطلع لزيادة حجم التعاون المشترك مع الشركات اليابانية فى قطاع النقل.

وأشار إلى أن قطاع النقل البحرى فى مصر يشهد تطويرا شاملا للوصول للهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وأن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع سواء محطات تداول حاويات وبضائع عامة أو فى مجال السفن التجارية.