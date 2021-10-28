”أبو الريش الياباني” بجامعة القاهرة تحصل على الأيزو من هيئة المواصفات الفرنسية

د. الخشت : الشهادة معتمدة في 150 دولة وتؤكد تطابق الخدمة الطبية بأبو الريش مع المواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوربية

د. الخشت: الجامعة توفر كل متطلبات تطبيق القياسات الدولية واتباع أحدث المعايير العلمية والتقنية

د. الخشت: هدفنا الوصول إلى المستوى العالمى المرموق اللائق بجامعة القاهرة وتحولها نحو جامعات الجيل الرابع

د. هالة صلاح : إدارة الجامعة حريصة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة ويرتقي بالخدمات الطبية على مستوى الدولة

د. رشا جمال: إنجاز أبوالريش الياباني نتاج دعم قيادة الجامعة لفريق العمل وسعيها لرفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على شهادة الأيزو 9001 : 2015 لوحدات الإقامة ووحدات الرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن هذه الشهادة تُعد تأكيدًا على تطابق الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى أبو الريش الياباني بالمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الحصول على شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول مؤسسات الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.

وقالت الدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي قيادة الجامعة والمستشفيات المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لجميع المرضى خاصة الأطفال.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حققت على مدار 4 سنوات نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، حيث نجحت الجامعة في حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول العديد من كلياتها ومراكزها على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.