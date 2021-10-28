رئيس البرلمان البوروندي يلتقي بالسفير المصري

استقبل Gelase NDABIRABE، رئيس البرلمان البوروندي، السفير ياسر العطوي سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين في إطار الجهود الهادفة لتعزيز وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
أثنى رئيس البرلمان البوروندي خلال اللقاء على التطور الملموس الذي تشهده علاقات البلدين وخاصةً في أعقاب الزيارة الهامة للرئيس البوروندي لمصر خلال شهر مارس 2021 ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن الشعب البوروندي يلمس دعم القيادة السياسية المصرية لخطة النهوض والتنمية البوروندية وبما يُسهم في تلبية طموحات المواطن البوروندي في تحقيق مزيد من الاستقرار والرخاء.
من جانبه، أكد السفير العطوي على اهتمام مجلس النواب المصري بدعم العلاقات البرلمانية مع بوروندي الشقيقة ودفعها قُدماً للأمام، كما نوّه إلى استمرار الجهود المصرية المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وأيضاً لمساندة الجهود البوروندية للنهوض الاقتصادي والتنمية.
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