عميد السلك الدبلوماسي العربي محمد صالح الذويخ يكرم سفير الجزائر لدي مصر...

قام السفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بمصر وعميد السلك الدبلوماسي العربي بتكريم سفير الجزائر لدي مصر السفير محند صالح العجوري ، إنتهاء فترة عمله في مصر . وقال السفير محمد الذويخ " اخواني اصحاب السعاده سفراء الدول العربيه والاخوه الاعزاء المندوبين الدائمين لدي الجامعه العربيه ، بالاصاله عن نفسي ونيابه عنكم نودع اخونا سعاده سفير الجزائر الاخ محند صالح العجوري اثر انتهاء فتره عمله لدي جمهوريه مصر العربيه ومغادرته لبلده . وأضاف " واتوجه لسعاده الاخ محند بالتقدير لما لمسناه من طيب المعشر ورقي الاخلاق والمهنيه العاليه مع تمنياتنا لشخصه وعائلته الكريمه بالسعاده والنجاح وان نلتقي علي خير ومحبه ان شاء الله . وقدم السفير الذويخ باسم مجلس سفراء الدول العربيه ، درع المجلس للسفير محند صالح العجوري .

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