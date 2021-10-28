الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة بنها بالقليوبية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وأخرى بالبحر الأحمر، لاستخدامها مستودعات تخزين. كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بالترخيص لصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بتأسيس شركة مساهمة بمقره أو مع شركاء آخرين باسم " شركة التحسين للتنمية والاستثمارات".

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