/658501/الدفع-بـ3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-في-مصر-الجديدة

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الإمام على بمنطقة مصر الجديدة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون وقوع أى إصابات.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة لإشعالها النيران ببوابة العقار محل سكنه، وضبط مرتكبة الواقعة.

مواقع التواصل الاجتماعي

كانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص، يتضرر من إحدى السيدات لقيامها بإضرام النيران بالبوابة الحديدية بالعقار محل سكنه بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

مالك مكتب عقارات

وبالفحص أتضح عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وبتكثيف التحريات اللازمة، نتج الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه مالك مكتب عقارات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبعد+ تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقها سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهتها أمام جهات التحقيق اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المذكور لتكرار ترددها على العقار محل سكنه لاستخدام المياه أثناء ترددها على المنطقة المشار إليها لإنهاء بعض مصالحها.

واتخذت الإجراءات القانونية.