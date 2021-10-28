بعد قليل..الحكم في اتهام حسن شاكوش «بسب وقذف» الإعلامية ريهام سعيد

/658504/بعد-قليلالحكم-في-اتهام-حسن-شاكوش-بسب-وقذف-الإعلامية-ريهام-سعيد

تشهد الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى تتهم المطرب الشعبي حسن شاكوش بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

دوت الخليج

وترافع المحامي بالنقض شعبان سعيد، أمام هيئة المحكمة، وقدم تقرير يثبت تورط المطرب الشعبي «حسن شاكوش» في الاتهامات المسندة إليه، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

ترجع تفاصيل القضية عندما حرر المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن ريهام سعيد، بلاغ اتهم فيه المطرب الشعبي حسن شاكوش بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، هاجم فيه موكلته الإعلامية «ريهام سعيد»، بعبارات تحمل معانى السب والقذف وخدش حياء العائلة، وطالب بمحاكمته بنصوص المواد 302 و 308 من قانون العقوبات.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة عجوزة بدون رأس داخل جوال وعارية الجسد وملقاه بأحد المصارف بمركز الرحمانية، وأتضح أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المجني عليها محرر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعود حتي تم العثور علي جثتها صباح الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار محمود صلاح مدير نيابة الرحمانية والذى أمر بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

قطعة أرض زراعية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية ضم رجال مباحث مركز الرحمانية ورجال البحث الجنائى وفرع الأمن العام لكشف لغز الجريمة وضبط مرتكبيها، حيث أشارت التحريات الأولية أن المجنى عليها تقيم مع أحد أبنائها وزوجتة بعد موت زوجها وزواج بناتها وابنها الثانى بقرية بمركز دمنهور وتمتلك قطعة أرض زراعية ووتقاضى معاش شهري.

فريق البحث الجنائي

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها «منصور.ح.ا»، وشهرته الشحات، 58 عامًا، حيث ارتكب الجريمة بسب خلافات الميراث وقام بقطع رأسها بآلة حادة «سكين»، وألقي بالجثة في المصرف بعد وضعها داخل جوال، وبعد تقنيين كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الجريمة.