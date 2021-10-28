«بسبب خطأ في التفصيل»..عجوز يشعل النيران في ترزي بسوهاج

/658505/بسبب-خطأ-في-التفصيلعجوز يشعل-النيران-في-ترزي-بسوهاج

أُصيب طفل يعمل ترزيًا، اليوم الخميس، بحروق نارية من الدرجة الثانية في الوجه والرأس واليدين، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى طهطا العام للعلاج، وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وأتضح من التحقيقات أن موظف بالمعاش لم تعجبه طريقة تفصيل ثوب خاص به، فأشعل النيران في الثوب وألقاه في وجهه، ما نتج عنه إصابته بحروق متفرقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عجوز يشعل النيران في «جلباب» ويلقيه بوجه ترزي في سوهاج

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغا من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعو «يحيى. م. ا»، 14 عاما يعمل « ترزي» يقيم دائرة قسم طهطا، مصاب بحروق نارية بالوجه والرأس واليدين من الدرجة الثانية.

وبالمعاينة والفحص وبسؤال والده المدعو «محمد. ا. ا»، 49 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم المدعو «محمود. ع. ا»، وشهرته الأقرع - 76 عاما«بالمعاش» ويقيم دائرة القسم، بالتعدي على نجله بسبب اعتراضه على بيع جلباب له لم يعجبه فأشعل النيران به وألقاه في وجه الترزي «نجل المبلغ»، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

اعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الأجراءات القانونية اللازمة، واستئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث بأقوال والد المجني عليه فأقر بارتكاب الواقعة مؤكدا أنه اشترى قطعة من القماش وأعطاهها للمجني عليها لتفصيلها كجلباب وحينما طلب منه إصلاح الجلباب بسبب خطأ في تفصيله رفض ما دفعه إلى إشعال النيران به، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.