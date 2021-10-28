/658509/القبض-على-سيدة-لإشعالها-النيران-ببوابة-عقار-في-أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة لإشعالها النيران ببوابة العقار محل سكنه، وضبط مرتكبة الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على «فيسبوك» لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة لإشعالها النيران ببوابة العقار محل سكنه.

مواقع التواصل الاجتماعي

كانت أجهزة الأمن، رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص، يتضرر من إحدى السيدات لقيامها بإضرام النيران بالبوابة الحديدية بالعقار محل سكنه بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

مالك مكتب عقارات

وبالفحص أتضح عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وبتكثيف التحريات اللازمة، نتج الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه مالك مكتب عقارات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبعد+ تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقها سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول".

وبمواجهتها أمام جهات التحقيق اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المذكور لتكرار ترددها على العقار محل سكنه لاستخدام المياه أثناء ترددها على المنطقة المشار إليها لإنهاء بعض مصالحها.

واتخذت الإجراءات القانونية.