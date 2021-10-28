/658512/تصل-إلى-32-درجات-الحرارة-تعاود-الارتفاع-مرة-أخرى

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة بسبب سيطرة منخفض حراري سطحي وعليه تسود أجواء حارة نهارا لطيف ليلا، وتبقي فرص الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ويأتي ذلك وفقًا لأخر صور تم التقاطها بالاقمار الصناعية.

دوت الخليج درجات الحرارة تعاود الارتفاع مرة أخرى ومن المنتظر أن يشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره. وعن درجات المتوقعه لمحافظات مصر : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة قنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة

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