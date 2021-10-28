/658514/أولياء-أمور-6-أكتوبر-القومية-للغات-يتوجهون-للرقابة-الإدارية-بعد-تدني-مستوى-المدرسة

نظم عدد من أولياء الأمور بمدرسة 6 أكتوبر القومية للغات وقفة احتجاجية أمام المدرسة وتوجهوا إلى هيئة الرقابة الإدارية لتقديم شكوى ضد مدير المدرسة، بعد التراجع الكبير الذي وصلت إليه المدرسة.

وقال أولياء الأمور، إن مدير المدرسة حاتم عبدالفتاح تسبب بشكل واضح في تدني مستوى المدرسة، بعد أن كانت درة التاج للمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية على مستوى والجمهورية.

دوت الخليج

وأضاف أولياء الأمور، أن مدير المدرسة فتح باب التحويلات للمدرسة، مخالفا بذلك اللوائح المنظمة لكثافة الفصول داخل المدرسة، حيث أن اللائحة تنص على أن كثافة الفصول لا تتجاوز 36 طالبا، ولكن عبدالفتاح وصل بكثافة الفصل إلى 55 طالبا.

وأوضحوا أن هذه الكثافة قابلها تدني شديد في العملية التعليمية، مع حدوث هجرة جماعية للكفاءات التدرسية من المدرسة، بالإضافة إلى وقوع حالات كسور بشكل شبه يومي بين الطلاب، نتيجة التدافع داخل المدرسة ووجود نقص شديد في الإشراف داخل المدرسة.

أولياء أمور 6 أكتوبر القومية للغات يتوجهون للرقابة الإدارية بعد تدني مستوى المدرسة

كما أكد أولياء أمور مدرسة 6 أكتوبر القومية للغات، أن مدير المدرسة قام بإلغاء جميع غرف النشاط وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب الكثافات، وبعد أن كانت المدرسة نموذجا يحتذى به على مستوى إدارة 6 أكتوبر بل ومحافظة الجيزة كلها، تحولت إلى مدرسة طاردة بسبب السياسات التي يتبعها مدير المدرسة.

وأضاف أولياء الأمور، أن مدير المدرسة حاتم عبدالفتاح، تسبب في ارتفاع المصروفات بنسبة 25 %، مخالفا بذلك قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوقف أي زيادات استثنائية لمدة عامين، وهو الأمر الذي دفع أولياء الأمور للتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في هذه المخالفات.