/658517/تامر-حسني-يتخطى-الربع-مليون-بكليب-أغنيته-الجديدة-يا-فرحة

حقق نجم الجيل، الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «يا فرحة» للفنان تامر حسني.

تامر حسني يطرح «يا فرحة»

أصدر النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه.

ومؤخرًا تألق النجم تامر حسنى بحفله بمركز المنارة بالتجمع ىالخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير «خليك فولاذى»، ونشر تامرعبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور من الحفل، مصوبة بتعليق :" مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة".

تامر حسني يشيد بعمرو عاكف

ومن جانبه، أشاد النجم تامر حسني بمستوى المونتير عمرو عاكف في مجال الجرافيك والمونتاج والذي وصفه بالعالمي، مهنئه على افتتاح مقر شركته الجديد.

نشر حسني صورة برفقة عاكف، عبر خاصية «ستورى» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "يا عمرو يا حبيبي أنت إنسان محترم وفنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد"

وتابع: "عرفت في وقت قلیل توصل في مجالك للمستوى العالمي وأنا جنبك من زمان لإني شوفت فيك کدا من زمان ولسه عندك أكتر يابطل، ومبروك مليون مبروك على الصرح الكبير شركتك الجديدة.. يارب كل النجاح ليك ولكل أفراد شركتك".

تامر حسني يتعاون مع عمرو عاكف في عمل جديد

وجاءت تلك الإشادة، بعدما أعلن عمرو عاكف عن تعاونه مع تامر حسني في كليب جديد بعد نجاح فيلم «مش أنا».

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.