/658518/النيابة-الإدارية-تختتم-فعاليات-الدورة-التثقيفية-الخامسة-حول-الدراسات-الاستراتيجية-والأمن-القومي
اختتم المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات الدورة التثقيفية الخامسة حول، الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي. والتي شارك فيها ٦٠ من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 17الى 27 اكتوبر، وذلك بحضور اللواء أركان حرب / أيمن نعيم - رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب/ تامر شوشة - مدير كلية الدفاع الوطني.
دوت الخليج
ومن جانبه أعرب المستشار / عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته بتلك الدورات وأهميتها في صقل خبرات الأعضاء وزيادة معلوماتهم وتعزيز الوعي بقضايا الأمن القومي، وقد حرص سيادته على تهنئة المشاركين وحثهم على استكمال الدراسة التدريبية المتنوعة داخل صرح الأكاديمية.
كما أشاد اللواء أركان حرب / أيمن نعيم، بالسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الدارسين بالدورة التدريبية معبرًا عن سعادته باستمرار التعاون مع النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تولي اهتمامًا بالغًا للتدريب والتكوين .
وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وقيادة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني.
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