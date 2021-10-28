/658522/علي-معلول-يؤدي-تدريبات-منفردة-في-مران-الأهلى
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقام معلول بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية بشكل منفرد؛ للتخلص من الإجهاد العضلي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات استشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي، فيما خاض باقي اللاعبين تدريباتهم تحت إشراف الجهاز الفني.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.
وفاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
أهداف المباراة
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
وتلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.
أليو ديانج يغيب عن لقاء البنك الأهلي
ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
سجل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.
سجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.
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